Laleli’de Festival Defilesi Gerçekleşti

GÖRKEMLİ FESTİVAL AÇILIŞI

İstanbul’un Laleli bölgesinde gerçekleştirilen festival, muhteşem bir defile ile başladı. Laleli Caddesi üzerinde inşa edilen 50 metrelik podyumda, toplam 60 model, 11 farklı markaya ait 110 kombin ile yürüyerek moda tutkunlarına benzersiz bir şölen yaşattı. Defilede Türkiye’nin önde gelen modelleri arasında yer alan Tülin Şahin ve Şevval Şahin’in yanı sıra Olimpia Ahenk de podyumda yer aldı. Ünlü isimler, zarafetleri ve enerjileriyle etkinliğin en göz alıcı katılımcıları oldular.

ANLAMLI BİR MESAJ

Etkinliğin finalinde önemli bir mesaj iletildi. Podyuma çıkan tüm modeller, boyunlarına kefiye bağlayarak Filistin’e destek verdiklerini gösterdi. Bu tür bir destek, seyirciler tarafından büyük bir alkışla karşılandı ve defilenin en hatırlanacak anlarından biri oldu.

HALKTAN BÜYÜK İLGİ

Defilenin büyüklüğünden etkilenen Şevval Şahin, ilk kez cadde üzerinde bu kadar büyük bir defilede yer aldığını belirtti. “Davetlilerin yanı sıra halkın ilgisi de büyüktü. Gerçekten çok heyecan vericiydi” diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti.