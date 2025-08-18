Laleli Moda Festivali Başladı. Ticaret Bakanı Katıldı. İhracat Artışı Hedefliyoruz. Türk Malına Güven Vurgusu. Dünya Markalarına İlham Olacak. Laleli Gelecekte Daha Parlak

EXPORTTA BÜYÜME HEDEFİ

İstanbul’da düzenlenen 11’inci Laleli Fashion Shopping Festival’e katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracat rakamlarının artışına dikkat çekti. Bolat, “İhracatı olan bir Türkiye’den, bugün 375 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına ulaşan bir Türkiye’ye yükseldik. İnşallah yıl sonunda 390 milyar doları aşacağız. Yalnızca bu yılın ilk 7 ayında ihracatımız yüzde 5,1 artış gösterdi; yılbaşından bu yana her ay üzerine 1 milyar dolar ekledik” dedi. Ayrıca, Türk ürünlerinin dünya üzerindeki imajını ve pazarlama gücünü artırmak için çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Festival, Laleli Caddesi’nde gerçekleştirildi ve birçok yabancı ziyaretçi katıldı, bu da etkinliğin uluslararası boyutunu gözler önüne serdi.

LALİ İLE İLGİLİ GÜÇLÜ VİZYON

Laleli Sanayici ve İşinsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen festivalde, yerli ve yabancı tasarımlar sergilendi. Ticaret Bakanı Bolat, “Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımıza daha güçlü destek verebilmek için bakanlık bütçemizin yüzde 60’ını teşvik ve destek programlarına ayırıyoruz” açıklamasında bulundu. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe uluslar arası arenada önemli bir konumda olduğuna dikkat çekti.

YEREL ESNAFIN BAŞARISI

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Laleli’nin geçmişten gelen güçlü bir başarı hikayesi olduğunu vurguladı. “Burada Türkiye’nin çok önemli markaları doğdu. İnanıyorum ki Laleli, sadece ülkemiz için değil, başka ülkeler için de ilham kaynağı olacak bir değer” dedi. Turan, Laleli’nin geleceği ile ilgili umut dolu olduğunu ve bu başarıların devletin desteğiyle mümkün olacağını belirtti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FESTİVAL MODELİ

LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, festivalin dünya genelinde benzeri olmayan bir organizasyon olduğunu ifade etti ve ilk yıllarda Guinness Rekorlar Kitabı’na giren etkinliklerden bahsetti. Eyyüpkoca, “Ağustos ayını seçmemizin nedeni, aynı zamanda kış sezonunun açılışını yapıyor olmamızdır. Bu süreç, esnafımızın motivasyonunu artırmayı amaçlıyor,” şeklinde konuştu.

TÜLİN ŞAHİN’DEN DESTEĞİ ARTTIRMA ÇAĞRISI

Manken Tülin Şahin, festivalin önemine vurgu yaparak, Laleli’nin Türkiye’nin tekstil merkezi olduğunu belirtti. “Bu nedenle bu önemi hatırlatmamız, farkındalığı artırmamız gerekiyor” dedi. Şahin, festivalde yapılan defilenin yılda birkaç kez yapılması gerektiğini savundu.