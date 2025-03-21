LaLiga Futbolcularının Piyasa Değerleri Güncellendi

PİYASA DEĞERLERİNDE GÜNCELLEME

Transfermarkt, LaLiga’da mücadele eden futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Bu güncelleme sonrası, Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılması konuşulan milli futbolcumuz Arda Güler’in güncel piyasa değeri dikkat çekti. Real Madrid’in Fransız oyuncusu Kylian Mbappe’nin piyasa değeri 160 milyon eurodan 170 milyon euroya yükseldi.

Barcelona’nın genç orta saha oyuncusu Pedri’nin piyasa değeri, 100 milyon eurodan 120 milyon euroya çıkarıldı. Atletico Madrid’in Arjantinli golcüsü Julian Alvarez’in değeri ise 80 milyon eurodan 90 milyon euroya yükseldi. Real Betis’in 19 yaşındaki genç kanat oyuncusu Jesus Rodriguez’in değeri, tam yüzde 1000’lik bir artışla 1 milyon eurodan 10 milyon euroya fırladı. Real Madrid’in Faslı futbolcusu Brahim Diaz da değerini 35 milyon eurodan 45 milyon euroya çıkararak dikkat çekti.

Milli futbolcu Arda Güler’in piyasa değeri, 45 milyon euroda sabit kaldı. LaLiga’daki diğer Türk futbolcular arasında Getafe’nin forveti Bertuğ Yıldırım’ın değeri 500 bin euro düşüşle 2.5 milyon euroya geriledi. Real Valladolid’de forma giyen Cenk Özkacar’ın piyasa değeri ise 300 bin euro düşüşle 1.5 milyon euroya geriledi.