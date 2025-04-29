Lamine Yamal Yeni Stiliyle Konuştu

GENÇ YILDIZ LAMINE YAMAL’DAN DİKKAT ÇEKİCİ AÇIKLAMALAR

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, basın karşısında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Basın toplantısında saçlarını neden boyattığı hakkında soruları yanıtlayan Yamal, “(Gülerek) Maç gününe kadar zaman daha çabuk geçsin diye yapıyorum. Evde sıkılıyorum sanırım, o kadar.” ifadelerini kullandı.

REAL MADRID TARAFTARLARINA CEVAP

Real Madrid taraftarlarının kendisi hakkında söylediklerine de değinen Yamal, “Kazandığım sürece kimse bana bir şey diyemez. Kazanırlarsa konuşabilirler.” şeklinde bir açıklamada bulundu. İlk Kral Kupası finalinde ve Real Madrid’e karşı mücadele etmenin baskısından etkilenmediğini aktaran Yamal, “Bunu baskı olarak görmüyorum, yeni bir deneyim olarak değerlendiriyorum ve tekrar yaşamak isterim. Sadece çıkıp elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum.” dedi.

MESUT İLE KIYASLAMALAR

Kulüp ve futbol ikonu Lionel Messi ile karşılaştırmalara yönelik sorulara da yanıt veren genç oyuncu, “Kimseyle, hele Messi ile asla kendimi kıyaslamam. Bu tür şeyleri size bırakıyorum. Biz her gün kendimizi daha iyi yapmak için çalışıyoruz.” diye konuştu. Messi’nin Inter’e karşı hiç gol atamamış olması hatırlatıldığında Yamal, “Messi o kadar çok takıma gol attı ki, bu belki de tek istisnadır. Umarım ben atarım.” dedi.

RAPHINHA’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Basın toplantısının sonunda Raphinha’ya özel bir teşekkürde bulunan Yamal, “Raphinha bizim için çok önemli bir isim. Genç oyuncular olarak onun gibi bir kaptana sahip olmak bizim için büyük bir şans.” sözlerini sarf etti.