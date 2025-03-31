Lana Del Rey Volkan Konak Olayı Nedir?

KIBRIS’TA VEFA GECESİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, İskele’de gerçekleşen bir konser sırasında sahnede rahatsızlanan şarkıcı Volkan Konak’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Olayın ardından sosyal medya platformlarında “Lana Del Rey Volkan Konak” akımı popüler hale geldi. Peki, bu olayın detayları nedir?

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Lana Del Rey Volkan Konak olayı, kullanıcıların bir süre boyunca Lana Del Rey’in ve Volkan Konak’ın videolarını ve fotoğraflarını harmanlayarak mizahi içerikler oluşturmasıyla gündeme geldi. Bu kurgusal paylaşımlar, Konak’ın ölümünün ardından yeniden dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı, KKTC’deki konser sırasında aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Konak ile ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, “Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

KONSER ANINDA YAŞANAN OLAYLAR

İskele kentinde bir otel sahnesinde canlı performans sergileyen Volkan Konak, konser esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay, izleyenler arasında büyük bir üzüntüye neden oldu ve sanatçının sevenlerini derinden sarstı.