Lapseki’de Hayır Yemekleri Başladı

KÖY HAYIR YEMEKLERİ BAŞLADI

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde köylerde geleneksel hayır yemekleri düzenlenmeye başladı. Her yıl tekrarlanan bu etkinliklerin ilki, ilçeye bağlı Beybaş köyünde gerçekleştirildi. Etkinlik, öğle namazı sonrasında köy camisinde mevlit okunması ve ardından dua edilmesiyle başladı.

Köy halkı, yemeğe katılan davetlilere bulgur ve pirinç pilavı, irmik helvası ve ayran ikram etti. Köy muhtarı Murat Beceren, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Hayır yemeğine katılan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, bu tür organizasyonların birlik ve beraberliği sağlamada önemli rol oynadığını ifade etti. Etkinliğe CHP Lapseki İlçe Başkanı Şükrü Aldemir, diğer köy muhtarları ve birçok vatandaş da katılım gösterdi.