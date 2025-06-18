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Lapseki’de Kiraz Hasadı Yüzde Yetmiş Beş

ÇANAKKALE’DE KİRAZ HASADI DÖNEMİ BAŞLADI

Çanakkale’ye bağlı Lapseki ilçesi, kiraz ve şeftali üretimi ile dikkat çekiyor. Kiraz hasadı döneminde 7 bin dekar alanda toplamda yaklaşık 7 bin ile 10 bin ton arasında ürün toplandı. Üreticiler, Haziran boyunca kiraz hasadını gerçekleştirdi ve günlük olarak toplanan bu meyveler, iç piyasaya ve İstanbul’a haller aracılığıyla gönderildi. Lapseki’nin lezzetli ve iri kirazları, burada yetiştirilenlerden tüketici masalarına ulaşıyor.

LAPSEKİ KİRAZININ ÖZELLİKLERİ

Lapseki kirazı, aromasını toprak yapısından alıyor ve çay bardağının boğumundan geçmeyecek kadar iri. Bu yıl en popüler ‘Ziraat 900’ cinsi kirazların hasadı da gerçekleştirildi. İri kirazların kilosu 400 ile 700 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İç piyasada, Lapseki kirazı genel olarak 150 TL ile 750 TL fiyat aralığında alıcılarla buluşuyor.

KİRAZ ÜRETİM RAKAMLARI VE GEÇEN YILA GÖRE DURUM

Lapseki ilçesinde yapılan kiraz üretimi, 7 bin dekar alanda gerçekleştirilen hasat ile bu yıl da önemli bir rekolte sağladı. 7 bin ile 10 bin ton arasında elde edilen ürün miktarının, bir önceki yıla yakın düzeyde olduğu bildiriliyor. Bu durum, Lapseki’nin meyve yetiştiriciliğindeki yerini pekiştiriyor.

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