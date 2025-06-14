Lara Fabian Sağlık Problemi Yaşadı

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI İSTANBUL’DA SAHNEDEN DÜŞTÜ

Dünyaca tanınan Fransız sanatçı Lara Fabian, önceki gece İstanbul’daki Volkswagen Arena’da hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak konser sırasında beklenmedik bir sağlık problemi yaşandı. Konserin ilerleyen dakikalarında sahnede şarkısını söylerken aniden duraklayan Fabian, birden yere oturarak dinlenmeyi tercih etti. Görgü tanıklarına göre, sanatçı oturduğu pozisyonda şarkı söylemeye devam etti.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ DEĞİL

Salon içerisinde kısa süreli bir şaşkınlık hâkim oldu. Ancak, sanatçının profesyonel duruşu izleyicilerden yoğun alkış aldı. Lara Fabian’ın tansiyonunun düştüğü ve bu nedenle kısa bir dinlenme molası verdiği öğrenildi. Sağlık durumunun ciddiyet arz etmediği ve kısa sürede toparlanarak konserine kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Lara Fabian’ın güçlü sesi ve duygusal yorumuyla gerçekleştirdiği sahne performansı, yaşanan kısa aksaklığa rağmen büyük beğeni topladı. Konserin sonunda hayranlarına teşekkür eden sanatçı, İstanbul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.