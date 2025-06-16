Lara İran’da Zor Durumda Kaldı

EVLİLİK SONRASI İRAN’DA YAŞAM

Ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçtiğimiz yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlendikten sonra bir süre eşiyle birlikte İran’da yaşamaya başladı. Ancak son zamanlarda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları yüzünden bölgede artan gerilim, sanatçının hayatını doğrudan etkiliyor.

KRİTİK DURUMDA MESAJ PAYLAŞIMI

Yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçilerine ulaşan Lara, “İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.” ifadeleriyle bulunduğu durumun ciddiyetini vurguladı. Bu paylaşımla endişesini dile getiren Lara, kısa süre içinde güvenli bir şekilde ülkeye dönmenin yollarını araştırmaya başladı.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞ VE DUYGUSAL PAYLAŞIM

Saatler içinde Türkiye’ye dönmeyi başaran Lara, sınır kapısında yaptığı duygusal paylaşımda, yaşadığı korku ve stresi takipçileriyle paylaştı. Lara, “Allah’ım sana şükürler olsun. O kadar üzgün ve stresliyim ki anlatamam… Sadece şunu demek istiyorum: Katilsin İsrail!” sözleriyle duyduğu üzüntüyü ve öfkeyi ifade etti. Sanatçının bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırarak takipçilerinden yoğun destek mesajları aldı.