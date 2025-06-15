Lara’nın İran’daki Durumu Çok Kritik

İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ GERİLİM

İsrail ile İran arasındaki gerginlik gün geçtikçe artış gösteriyor. Bu ortamda “Katmer Katmer” ve “Allah Versin” gibi eserleriyle bilinen ünlü şarkıcı Lara’dan dikkat çekici bir paylaşım geldi. Kısa bir süre önce eşiyle birlikte İran’a giden Lara, bulunduğu bölgede mahsur kalırken takipçilerine yardım çağrısında bulundu.

LARA’NIN YARDIM ÇAĞRISI

Lara, Instagram hikayesinde takipçilerine yönelik olarak “İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin. Allah’ım onurlu İran halkının yanında olsun.” açıklamalarını yaptı. Bu paylaşımı kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı. 2023 yılında İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara’nın durumu, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.