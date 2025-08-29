Lara, Sağlık Sorunları Yaşıyor

ÜNLÜ SANATÇI LARA’DAN ÜZÜCÜ HABER

2000’li yılların sevilen pop sanatçısı Lara, “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” şarkılarıyla büyük bir kitleye ulaşmıştı. Geçen yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile hayatını birleştiren sanatçı, evliliğinin ardından bir süre İran’da yaşamaya başladı. Ancak Lara’dan hayranlarını üzen bir açıklama geldi.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE

Ünlü sanatçı, sağlık sorunları nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını açıklayan Lara, tedavi sürecine başladığını belirtti. Sosyal medya hesabında takipçileriyle durumunu paylaşan Lara, “Hayatımla ilgili önemli bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kontrollerimde beynimde bir kitleye rastlandı. Bu elbette kolay bir sınav değil ama biliyorum ki her şey Allah’tandır. O, dertle birlikte şifayı da verir” ifadesini kullandı.

DUA VE DESTEK ÇAĞRISI

Ayrıca, bu süreçte sabır ve inançla yoluna devam edeceğini vurgulayan sanatçı, “Telefonlara bakamıyor, mesajlara tek tek yanıt veremiyorum. Bunun için beni bağışlayın. Sevginiz ve dualarınız benimle, hepinize minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, sizleri çok seviyorum” şeklinde duygularını dile getirdi.