Lara Sağlık Sorunlarını Açıkladı, Tedavi Başladı

ÜNLÜ SANATÇI LARA’DAN MÜJDELİ HABER

2000’li yıllarda seslendirdiği “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” şarkıları ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü pop müziği sanatçısı Lara, geçen yıl İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenmişti. Evliliğinin ardından bir süre İran’da yaşayan sanatçı, sonrasında yeniden Türkiye’ye dönmüş. Ancak Lara’dan geçtiğimiz haftalarda hayranlarını üzen bir haber geldi.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞINI AÇIKLADI

Sanatçı, son yaptığı açıklamada sağlık sorunları yaşadığını duyurdu. Yapılan tetkiklerde beyninde bir kitleye rastlandığını belirten Lara, tedavi sürecine başladığını ifade etmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Lara, sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair yeni bir paylaşım yaparak hayranlarına sevindirici bir haberi verdi.

BEYİNDESİ KİTLE İYİ HUYLULU ÇIKTI

Son sağlık durumu hakkında açıklama yapan ünlü isim, “Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım” sözlerini kullandı. Lara, artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğini belirtirken, yaşadığı zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını kaydetti. “Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim” diyen sanatçı, doktorunun söylediğine göre yeniden sahnelere dönebilmek için hiçbir engel olmadığını vurguladı.

DOSTLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

“Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız” diyen Lara, bu zorlu süreçte kendisini destekleyen başta ailesi olmak üzere tüm sevdiklerine, dostlarına ve yol gösteren doktoru Berivan Usta’ya gönülden teşekkür etti.