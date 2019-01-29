Larin geri dönüyor

Beşiktaş’ta forma giyen Kanadalı oyuncu Cyle Larin, ligin ilk haftasında Akhisarspor maçının ardından ilk 11’e dönüyor.

Beşiktaş’ın Kanadalı santrforu Cyle Larin, bu hafta ilk 11’e dönüyor. Vagner Love’un takımdan ayrılması ve Burak Yılmaz’ın da cezası nedeniyle forma giyemeyeceği Antalya karşılaşmasında Kanadalı oyuncunun, ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, ligde son olarak ilk hafta oynanan Akhisar mücadelesine 11’de başlamış ancak gol veya asist katkısı sağlayamamıştı.

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