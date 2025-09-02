Larry Ellison, Oracle’ın Kurucusudur

TEKNOLOJİ DÜNYASININ VİZYONERİ

Larry Ellison, dünya teknoloji devlerinin önde gelen liderlerinden biri olarak Oracle’ın kurucusu olmakla kalmayıp, iş dünyasındaki kararlılığı ve yenilikçi bakışıyla da gündeme geliyor. Dünyanın en varlıklı insanları arasında yer alan Ellison, hem iş hayatı hem de özel yaşamıyla sıkça dikkat çekiyor. Peki, Larry Ellison kimdir, ne iş yapıyor, net serveti ne kadar, nasıl zengin oldu ve nerede yaşıyor? İşte detaylar…

ÇOCUKLUK DÖNEMİ VE EĞİTİMİ

Larry Ellison, 17 Ağustos 1944’te New York’ta dünyaya geldi. Gerçek ismi Lawrence Joseph Ellison olan iş insanı, doğumundan sonra biyolojik annesi tarafından evlatlık verilerek Chicago’da teyzesinin yanında büyütüldü. Zorlu bir çocukluk geçiren Ellison, eğitim hayatına Illinois Üniversitesi’nde devam etti fakat mezun olmadan okulu terk etti. Bu durum, onun teknoloji dünyasında ilerlemesini engellemedi. Kendi çabalarıyla programlama öğrenen Ellison, yazılım geliştirme konusundaki tutkisini kariyerine yansıtarak dünya çapında bir imparatorluk kurdu.

ORACLE VE YENİLİKÇİ YATIRIMLAR

Larry Ellison, dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden biri olan Oracle Corporation’ın kurucusu ve başkanıdır. Oracle, veritabanı yazılımları, bulut çözümleri, kurumsal yazılımlar ve yapay zeka destekli teknolojilerle milyonlarca şirketin dijital alt yapısını destekliyor. Ellison, uzun yıllar CEO olarak görev yaptıktan sonra şirketin yönetim kurulu başkanlığına geçti. Günümüzde Oracle dışında teknoloji yatırımlarına, lüks gayrimenkullere ve spor alanında da bazı girişimlere sahip olan Ellison, ayrıca Hawaii’deki Lanai Adası’nın büyük bir kısmının sahibidir. 2025 yılı itibarıyla net servetinin 278 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu rakam, Ellison’ı yalnızca dünyanın en zengin insanları arasında değil, teknoloji sektörünün en güçlü figürlerinden biri haline getiriyor.

ZENGİNLEŞME HİKAYESİ

Larry Ellison’ın zenginleşme hikâyesi, teknoloji tarihindeki en dikkat çekici başarı öykülerinden biridir. 1970’lerin ortalarında ABD Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen bir proje üzerinde çalışırken veritabanı yazılımlarının geleceğine dair öngörülerde bulundu. 1977’de Oracle’ı kurarak iş yaşamına adım atan Ellison, başlangıçta veritabanı yönetim sistemleri üretmesine rağmen kısa sürede global bir oyuncu haline geldi. Vizyoner yaklaşımları ve agresif iş stratejileri, ona milyarlarca dolarlık servet kazandırarak Oracle’ın büyümesine katkı sağladı.

MÜLKLERİ VE YAŞAM TARZI

Larry Ellison’ın yaşam alanları da serveti kadar dikkat çekiyor. Kaliforniya’daki Malibù sahil evleri, San Francisco yakınlarındaki lüks villalar ve özellikle Hawaii’deki Lanai Adası, Ellison’ın sahip olduğu önemli mülkler arasındadır. 2012 yılında Lanai Adası’nın %98’ini satın alan Ellison, burayı sürdürülebilir yaşam projeleri ve lüks turizm yatırımlarıyla geliştirmeye devam ediyor. Günümüzde sıklıkla Hawaii’deki malikanesinde vakit geçirdiği bilinmektedir.

DİNİ KÖKENİ VE KİŞİSEL İMAJI

Larry Ellison’ın biyolojik anne ve babası Yahudi kökenlidir. Ancak kendisi dinî kimliğini ön planda tutmamış, iş dünyasındaki başarılarıyla tanınmayı tercih etmiştir. Bu nedenle, ticaret ve teknoloji alanındaki vizyonuyla öne çıkmayı seçmiştir. Ellison’ın dini kökeni zaman zaman merak konusu olsa da bu konu, onun iş yaşamındaki etkisi kadar dikkat çekmiyor.