Larry Towell, İKSV’de Konuk Oldu

SANATÇI İSTANBUL’DA

Kanadalı fotoğraf sanatçısı Larry Towell, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 44. İstanbul Film Festivali’ne katıldı. Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirilen “Şiirden Fotoğrafa Larry Towell” başlıklı etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Defne Akman yaptı. Towell, 40 yılı aşkın bir sürede kazandığı önemli tecrübelerin yanı sıra fotoğraf hayatının gelişiminde bazı figürlerin rolüne dikkat çekti. Kariyerinde ABD başkanlarının da etkili olduğunu belirten Towell, “Ronald Reagan bu isimlerin başında geliyor. Çünkü kendisi savaşın başlatıcılarındandır. O, her yeri bir yangın yerine çevirdi. Elbette (George W.) Bush’un da hiç açmaması gereken Afganistan’daki savaşın benim kariyerimdeki önemini vurgulamalıyım. Son olarak (Donald) Trump da bunu devam ettirecek gibi duruyor.” ifadelerini kullandı.

TARİHİ SÜREÇLERİ AÇIKLIYOR

Towell, fotoğraf muhabirliğinin tarihsel sürecinin 19. yüzyılın sonlarına dayandığını belirterek, “William Howard Russell, 1856’daki savaşta muhabir olarak çalıştı. O, askerlerin sıkıntılarını ve ıstıraplarını belgeledi, hikayelerini yazdı. Russell, askerlerin durumunu fotoğraflarıyla gündeme taşıdı. Aynı dönemde başka bir fotoğrafçı ise askerlerin gülümseyen hallerini anlattı. Oysa bu gerçek değildi. Bu da bize fotoğrafçılar arasındaki farkları gösteren iyi bir örnektir. Çünkü fotoğrafçılıkta önemli olan doğru hikayeyi güzel bir şekilde anlatmaktır.” dedi.

FOTOĞRAF SANATININ EVRİMİ

Kariyeri boyunca önemli bir fotoğraf arşivi oluşturduğunu dile getiren Towell, “Daha sonra bu fotoğraflardan bazılarını kitaba dönüştürdüm. Günümüzde artık fotoğraf çekmek çok daha kolay. Verilere göre şu anda günde 3,2 milyar fotoğraf çekiliyor. Zamanın yeni imkanlar sağladığını kabul etmek gerekiyor. Eskiden ‘filmi ziyan etmek’ diye bir mesele vardı. Bir fotoğrafı yakmamanız gerekiyordu. Bu artık söz konusu değil. Artık dijital bir dönemdeyiz ve bunlara gerek kalmadı.” açıklamasında bulundu. Towell, dünyanın farklı köşelerinde çalışma fırsatı bulduğunu da belirterek, “Nikaragua, Guatemala, Ukrayna, El Salvador çalıştığım savaş bölgelerinden yalnızca birkaçı. Burada 40 binin üzerinde fotoğraf çektim. Dünyada birçok yerde ciddi insan hakları ihlalleri var ve ben kariyerim boyunca büyük zulümlere şahitlik ettim. Eskiden fotoğraf çok daha önemli bir anlama sahipti. Ben Magnum’da çalışırken onlar çektiğimiz fotoğrafları dergilere servis ederdi. Burada önemli olan iyi bir hikaye anlatmaktı. Şimdi böyle dergiler ne yazık ki kalmadı. Fotoğraf da ölü bir işe dönüştü.” diye ekledi.

MÜZİK ÖRNEKLERİYLE ZENGİNLEŞTİRDİ

Etkinlikte Larry Towell’ın yaptığı şarkılardan örneklerin de paylaşıldığı, soru cevap bölümü ile sona erdi. Towell, 1953’te Kanada’nın Ontario eyaletinde dünyaya geldi. Toronto’daki York Üniversitesinde görsel sanatlar eğitimi alan Towell’ın fotoğrafçılığa olan ilgisi burada başladı. Hindistan’ın Kalküta kentinde gönüllü olarak 1976’da çalışmaya başlayan Towell, 1984’te serbest fotoğrafçı oldu ve 1988 yılında ünlü fotoğraf ajansı “Magnum”a katıldı. Larry Towell, fotoğrafçı ve yazar olarak Nikaragua’dan Meksika ve Kanada’ya, Filistin’den Afganistan’a gittiği ülkelerde birçok tarihi olayı ve çatışmaları belgeledi. Çalışmaları, “The New York Times”, “Life”, “Rolling Stone” gibi pek çok ünlü gazete ve dergide yayımlanan usta sanatçı, fotoğraf, şiir ve sözlü tarih alanında önemli kitaplara imza attı.