Las Vegas’ta Tesla Araçları Ateşe Verildi

LAS VEGAS’TA TESLA ARAÇLARINA SALDIRI

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir Tesla servis merkezinde park halindeki birkaç otomobil aleve verildi. Las Vegas Metropolitan Polisi Departmanı, şehrin yakınlarındaki Tesla Çarpışma Merkezi’nde bulunan araçların ateşe verildiğini, itfaiyenin yangını söndürdüğünü açıkladı. Olay, yetkililerin “hedefli saldırı” olarak tanımladığı bir durum olarak kaydedildi ve yangın nedeniyle çarpışma merkezinin bulunduğu sokağın trafiğe kapatıldığı belirtildi. Delillerin toplanma işlemleri ise devam ediyor.

ŞÜPHELİ GÖRÜNTÜLER VE GELİŞMELER

Şerif Yardımcısı Dori Koren, yaptığı basın açıklamasında, polis merkezini arayan bir kişinin “silah sesleri duyduğunu ve siyah giysiler içinde birinin arabaları ateşe verdiğini gördüğünü” bildirdiğini aktardı. Soruşturma henüz tamamlanmadığını belirten Koren, “Ancak polis, tamamen siyah giysili bir kişinin servis merkezine molotof kokteylleri ve bir silahla saldırdığına inanıyor. Ayrıca bir adet yanmamış molotof kokteyli de ele geçirildi” dedi. Koren, en az beş Tesla aracının ateşe verildiğini, araçlara üç el ateş edildiğini ve saldırganın araçların ön kapılarına sprey boyayla “diren” yazdığını kaydetti.

ÖNCEKİ OLAYLARLA İLİŞKİSİ

ABD medyasına göre, son haftalarda ülke genelinde Tesla araçları, bayileri ve şarj istasyonları, şirketin CEO’su Elon Musk’ın Başkan Donald Trump ile işbirliğine karşı tepkiler nedeniyle tahrip edildi. Trump, geçtiğimiz hafta firmaya destek vermek adına Beyaz Saray’ın girişine park edilen bir Tesla’nın önünde Musk ile fotoğraf çekilmişti.