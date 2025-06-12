Lasse Nielsen, Vejle Boldklup’a Transfer Oldu

TRANSFER GELİŞMELERİ

İzmir’in Süper Lig temsilcisi Göztepe’yle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lasse Nielsen, Danimarka’nın Vejle Boldklup takımına transfer oldu. Nielsen, yeni kulübüyle 2 yıllık bir sözleşme imzaladı ve Danimarka kulübü, oyuncunun transferini resmi olarak duyurdu.

Nielsen, Göztepe’de geçirdiği iki sezonda sarı-kırmızılılarla 2024 yılında 1’inci Lig’de bir şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon Süper Lig’de 28 maçta forma giydi. Ayrıca Türkiye Kupası’nda da 6 kez sahne alarak toplamda 1 gol attı.