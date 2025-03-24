Lastikçilerden Bayram Öncesi Sürücülere Uyarı

RAMAZAN BAYRAMI VE KİŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BİRBİRİNİ ETKİLEDİ

Bu yıl Ramazan Bayramı ile zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ermesi aynı tarihlere denk geliyor. Lastikçiler sürücülere “Son güne bırakmayın” çağrısı yapıyor. Kış lastiği değişimi, yaza geçiş süreci ve bayram öncesi araç bakımları sürücüler için önem kazanıyor. Düzce’deki lastikçiler, bayram günleri yaklaşırken sürücülere uyarılarda bulunarak, hem kış lastiklerinin değiştirilmesi hem de bayram dönemindeki yoğunluk nedeniyle kontrollerin zamanında yaptırılmasını gerektiğini vurguluyor.

YOĞUNLUK YAŞANMAMASI İÇİN HAZIRLIK ÖNERİSİ

Lastikçi Ümit Sel, kış lastiği bitiş sezonunun Ramazan Bayramı’na denk geldiğini belirterek, “Yoğunluk başlayacağını düşünüyoruz. Biz de şimdiden hazırlıklarımızı yaptık ve önlemlerimizi aldık. Bayrama bırakmadan bu işi halletmek faydalı. Bayramda yoğunluk olacağı için mağduriyet ve sıkıntı yaşamamak adına şimdiden değişim yapmalılar. Bayram nedeniyle yola çıkacak insanlar olacak. Araçların hem periyodik bakımlarını hem de yazlık kontrollerini, yağ değişimlerini, lastik değişikliklerini bu sakin günlerde yaptırmalarında fayda var” diye konuştu.

ARAÇ KONTROLLERİNE DİKKAT

Kış şartlarından geçtikten sonra araçların kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Sel, “Sürücülerin yola çıkmadan önce kesinlikle lastiklerini kontrol ettirmesi gerekiyor. Zamanları geldiyse filtrelerimiz ve yağlarımız değişmeli. Gelmediyse en azından kontrollerinin yapılması lazım. Hava ve polen filtrelerinin yenilenmesi gerekir. Kış şartlarından sonra çamurlu, yağmurlu ve tozlu ortamlarda geçildi. Bunun yanı sıra, aracın alt düzeninde herhangi bir olumsuzluk oluşup oluşmadığı, yürüyen düzen aksamında ve frenlerinde aşınma veya deformasyon olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cam silecek süpürgelerinin yenilenmesi ve silecek sularının değiştirilmesi gibi periyodik bakımlar da önemlidir. Sürücüler bu noktada gerekli kontrolleri yaptırmalıdır” şeklinde konuştu.

– DÜZCE