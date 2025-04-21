Latın Amerika Liderleri, Papa Franciscus’a Taziye Mesajları Yayınladı

LATİN AMERİKA LİDERLERİNDEN PAPA FRANCIUS’A TAZİYE MESAJLARI

Latin Amerika’nın devlet başkanları, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajları paylaştı. Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, sosyal medya hesabından Papa’nın ölümüne dair üzüntüsünü ifade ederek, “Papa Franciscus’un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Bugün küçük görünen farklılıklara rağmen, onun iyiliği ve bilgeliğiyle tanışmış olmak benim için gerçek bir onurdu.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

PAPA’NIN SEVGİ VE HOŞGÖRÜYÜ YAYMAKTAKİ ROLÜ

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, X’ten yaptığı paylaşımda Papa’nın, sevgi, hoşgörü ve dayanışmayı insanlığa yayma çabalarını vurguladı. Lula da Silva, “Franciscus, sadeliği, cesareti ve empatisiyle iklim değişikliği sorununu Vatikan’a taşıdı. Ülkeler ve insanlar arasında eşitsizlik yaratan sistemin aynı kökten kaynaklandığını gösterdi. ve her zaman en çok ihtiyacı olanların, yani yoksulların, mültecilerin, gençlerin, yaşlıların, savaşların ve her türlü önyargının mağdurlarının yanında durdu.” açıklamasını yaptı.

PAPA’YA SAMİMİ BİR ÇABA GÖSTERDİ

Şili Cumhurbaşkanı Gabriel Boric, Papa’nın halka yakınlaşma çabalarını ön plana çıkararak, “O, ruhaniyetin ikinci plana itildiği bir dünyada kiliseyi halka yakınlaştırmak için samimi bir çaba gösterdi. Sosyal adaletin bir tür maneviyat olduğuna inandı ve bunu hem yaşadı hem öğretti. Bunun için minnettarız. Katolik inancına mensup tüm insanlara ve özellikle Arjantin halkına sarılıyorum.” ifadelerini kullandı.

HÜMANİST YAKLAŞIMIYLA EDEBİYAT YAPTI

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, paylaşımında Papa’nın yoksulları, barışı ve eşitliği tercih eden bir hümanist olduğunu vurgulayarak, “Papa, gerçek anlamda bir yoldaş sevgisinin büyük mirasını ardında bıraktı.” mesajını iletti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, “Büyük bir dostumu kaybettim. Kendimi biraz yalnız hissediyorum. Papa, yaşam için verilen büyük mücadelede bir ruhani lider olarak rolünü mükemmel bir şekilde kavradı. Açgözlülüğün yol açtığı yok oluşun karşısında durdu. Elveda Franciscus.” diyerek duygularını dile getirdi.

PAPA’NIN İZMİ ARKADA KALDI

Uruguay Cumhurbaşkanı Yamandu Orsi, “Aramızdan, inanç ve bağlılık sahibi bir insan ayrıldı.” derken, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Papa’nın vefatı ile ilgili en derin ve içten taziyelerini sundu. Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Pena, “Papa, kilisenin yollarını bilgelik, merhamet ve umutla nasıl aydınlattığını biliyordu. Yaşamı inanç, alçakgönüllülük ve komşu sevgisinin bir ifadesiydi. Bize hizmet ve en savunmasız olanlara bağlılık mirası bıraktı. Tanrı onun yüceliğini kabul etsin.” mesajını iletti.

GLOBAL LİDERLİĞİ VURGULANDI

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, Papa Franciscus’un küresel düzeyde örnek teşkil eden bir lider olduğunu vurguladı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ise Papa’nın adaletin ve barışın en mütevazı savunucusu olduğunu belirtti. Maduro, “Papa Franciscus, İncil’in gerçeğiyle güçlüleri rahatsız etmekten çekinmeyen bir Tanrı adamıydı. Onun papalığı, dışlanmışlardan yana net duruşu, pastoral cesareti ve halklara umut aşılayan tavrıyla hatırlanacaktır. Latin Amerikalı kimliğiyle, kendini yoksulların davasına, toprak ananın korunmasına ve kültürlerin kardeşliğine adadı.” şeklinde konuştu.