Laureus Ödülleri, En İyi Sporculara Verildi

LAUREUS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Laureus Dünya Spor Akademisi tarafından bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Laureus ödüllerinde 2024 yılının en iyileri belirlendi. İspanya’nın Madrid şehrinde yapılan ödül törenine, sporun birçok branşından ünlü isimler katıldı. Amerikalı jimnastikçi Simone Biles, 2024 yılının en iyi sporcusu olarak seçildi. Biles, “Küçük bir kız çocuğu olduğum andan beri hep böyle anların hayalini kurdum. Bu yüzden tutkumun mesleğim olmasına izin verdikleri için aileme minnettarım. Çalışmalarımın ilham verici olduğunu düşünüyorum. Kocam burada olamadı ama bugün evlilik yıl dönümünüz ve kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLLER VE KAZANANLAR

“Spor dünyasının Oscarları” olarak adlandırılan Laureus ödülleri, prestijli eski elit sporculardan oluşan 42 üye tarafından veriliyor. Gecede Barcelonalı futbolcu Lamine Yamal, “gelecek vaat eden sporcu” ödülünü alırken, Brezilyalı jimnastikçi Rebeca Andrade “yılın en iyi geri dönüş yapan sporcusu”, İngiliz bisikletçi Thomas Pidcock “yılın aksiyon sporcusu”, Çinli yüzücü Jiang Yuyan “yılın engelli sporcusu” ve Amerikalı sörfçü Kelly Slater “yaşam boyu başarı” ödüllerine layık görüldü.

2024’ÜN EN İYİ TAKIMI VE İSPANYOL İKON

Gecede Real Madrid, “2024’ün en iyi takımı” ödülünü kazandı. Buna ek olarak, uzun bir kariyerin ardından geçen yıl tenis kortlarına veda eden İspanyol sporcu Rafael Nadal, “Laureus Spor İkonu Ödülü”ne layık görüldü. Ödül gecesinde ayrıca, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Türk atıcı Yusuf Dikeç de yer aldı. Dikeç, stiliyle dünya genelinde büyük bir ilgi toplayan bir sporcu olarak ödül gecesine katıldı.