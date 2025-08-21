Haberler

Lausanne Beşiktaş 1-0 devam ediyor

MAÇ SONUCU VE DURUM

Lausanne Beşiktaş maçının güncel durumu 1-0’lık Beşiktaş avantajıyla sürüyor. Beşiktaş bu süreçte öne geçerek rakibi karşısında üstünlüğünü koruyor.

CANLI MAÇ ANLATIMI VE İZLEME SEÇENEKLERİ

Maç, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. İzleyiciler, maç boyunca gelişmeleri yakından takip edebiliyor.

MAÇIN YERİ VE ZAMANI

Lausanne Beşiktaş maçı, Lausanne’daki Stade de la Tuiliere Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Bu akşam saat 21.15’te başlamasıyla birlikte futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma vaat ediyor.

Güneydoğu Asya’nın (ASEAN) Günü Kutlandı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Günü, başkentte düzenlenen bir resepsiyonla coşkuyla kutlandı.
Radoi, Galibiyetimiz İçin İyi Hazırlandık

Universitatea Craiova'nın teknik direktörü Mirel Radoi, İstanbul Başakşehir karşısında elde ettikleri 2-1'lik galibiyeti, rakiplerinin savunma açıklarını iyi kullanmalarına atfetti.

