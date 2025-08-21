“Lausanne Beşiktaş Maçı İstatistikleri” İnceleniyor. Galibiyet İçin Güçlü Kadro Hazırlığında. Maç 21 Ağustos 2025’te Oynanacak. S Sport Plus Canlı Yayınla İzleyin

İLK MAÇTIR

“Lausanne Beşiktaş maçı istatistikleri” incelenirken, bu karşılaşma iki kulüp arasındaki ilk buluşma olma özelliğini taşıyor. Lausanne-Sport Beşiktaş için muhtemel 11’ler belirlendi. Siyah-beyazlı ekip, galibiyet hedefiyle İsviçre deplasmanına güçlü bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Maç öncesinde her iki takımın form durumu, geçmiş maçları ve istatistikleri futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

MAÇ DETAYLARI

Karşılaşma 21 Ağustos Perşembe 2025 tarihinde Stade de la Tiliere’de yapılacak. UEFA Konferans Ligi play-off turu olan Lausanne Sports – Beşiktaş mücadelesi, TSİ 21:15’de S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak. S Sport Plus canlı yayınını izlemek için haberimizin detaylarında bulunan bilgilerle şifresiz bir şekilde yayını takip etmek mümkün. Ayrıca S Sport canlı yayın linki aracılığıyla süper lig maçlarını ve futbol programlarını izleyerek keyifli anlar yaşayabilirsiniz. Maçın yayın bilgileri ise şu şekildedir: Uydu: Türksat 4A; Frekans: 12188 MHz; Polarizasyon: Vertical (dikey); DVB-S2-8PSK; Symbol rate: 27500 ksym/s; FEC: 5/6.

MUHTEMEL 11’LER

Lausanne takımında şu isimler sahada olacak: Letica; Mouanga, Dussenne, Okoh, Poaty; Roche, Diakite, Soppy; Oyedeji, Sene, Custodio. Beşiktaş ise kadrosunda şu oyuncularla mücadele edecek: Mert Günok; Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek; Ndidi, Orkun Kökçü, Rafa Silva; Joao Mario, Rashica, Tammy Abraham.