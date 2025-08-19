Lausanne-Sport Beşiktaş Maçı Tarihleri Belli

MAÇ TARİHLERİ VE YERLERİ

Lausanne-Sport ile Beşiktaş arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı, özellikle Beşiktaş’ın grup aşamasına kalabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yapılacak bu zorlu eşleşmede ilk karşılaşma deplasmanda gerçekleştirilecek, rövanş ise İstanbul’da olacak. Taraftarlar, bu önemli maçların tarihini ve saat bilgilerini detaylı şekilde araştırıyor. Siyah-beyazlı takımın Konferans Ligi serüvenindeki bu kritik eşleşmeyle ilgili tüm ayrıntılar netlik kazanmış durumda.

MAÇLARIN DETAYLARI

Lausanne-Sport Beşiktaş maçı, 21 Ağustos 2025 Perşembe günü İsviçre’nin Lausanne kentindeki Stade de la Tuilière stadyumunda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 21:15’te başlayacak. Beşiktaş için bu mücadele, tur için avantaj sağlamak açısından kritik bir öneme sahip. Rövanş maçı ise 28 Ağustos 2025 Perşembe günü İstanbul’da, Beşiktaş’ın evinde gerçekleşecek ve bu karşılaşma da 21:15’te başlayacak. Her iki maç, UEFA Konferans Ligi play-off turunun gidişatını belirleyecek.