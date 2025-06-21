Lavanta Bahçeleri, Ziyaretçileri Cezbediyor

Lavanta Bahçeleri Ziyaretçileri Ağırlıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor bir görüntüye bürünen lavanta bahçeleri, doğa ile iç içe zaman geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyen herkesi bekliyor. Kızılpınar Mahallesi’nde bulunan lavanta bahçelerinden birinin sahibi Zübeyde Meriç, lavanta sezonunun büyük bir ilgi ile başladığını belirtiyor. Hafta sonları bahçede yoğun bir ziyaretçi akışı yaşandığını aktaran Meriç, “Hafta sonları özellikle büyük bir ziyaretçi akını oluyor. Hafta içi ise daha çok öğleden sonra misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bahçemiz doğayla baş başa kalmak isteyenler ile fotoğraf çekmeyi seven misafirlerimizi cezbediyor.” diyor.

Lavanta Sezonunun Başlangıcı

Diğer bir lavanta bahçesi sahibi Ayşe Avcı ise, 5 yıldır bu alanda faaliyet gösterdiklerini ifade ediyor. Annesinden devraldığı tarlayı lavanta bahçesine dönüştürdüğünü aktaran Avcı, “16 Haziran’da sezonu açtık. Özellikle gün batımında fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda ziyaretçimiz oluyor.” şeklinde konuşuyor. Avcı, lavantaların en güzel halini koruduğu sürecin yaklaşık üç hafta sürdüğüne dikkat çekiyor. Bu süre zarfında ziyaretçiler, bahçenin eşsiz görüntüsünün tadını çıkarma fırsatı buluyor.