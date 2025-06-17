Lavanta Bahçesi Ziyarete Açıldı

YEREL KADIN KOOPERATİFİ LAVANTA BAHÇESİ ZİYARETE AÇILDI

Düziçi ilçesinde, Kadın Kooperatifi tarafından özenle bakılan lavanta bahçesi halkın ziyaretine açıldı. Renkleri ve hoş kokusuyla dikkat çeken bahçe, vatandaşlara fotoğraf çekim fırsatları sunmanın yanı sıra doğayla vakit geçirme imkanı sağlıyor.

KADIN EMEĞİYLE GÜZELLEŞİYOR

Düziçi Kadın Kooperatifi Başkanı Rehime Yüksel, lavanta bahçesinin hazırlanmasında kadın emeğinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. “Kadınların elinin değdiği her yer güzelleşiyor. Lavanta bahçemiz hem görsel bir şölen sunuyor hem de ilçemiz turizmine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

ZİYARETÇİLERDEN BEĞENİ

Ziyaret edenler arasında bulunan Ülkü ve Özlem Çelik, lavanta bahçesini çok beğendiklerini dile getirerek, “Ortam çok güzel, lavantanın büyülü kokusu eşliğinde harika vakit geçirdik. Herkese tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.