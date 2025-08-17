Lavanta Bahçesinde 5 Ton Elde Edildi

SAFRANBOLU’DA LAVANTA HASADI TAMAMLANDI

Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Gayza köyünde hayata geçirilen “Lavanta Kokulu Safran Bahçesi” bu yıl 35 dekar alandan 5 ton lavanta elde etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğiyle yeniden başlatılan safran üretimi ve agroturizm faaliyetlerine katkı sağlamak hedefiyle oluşturulan bahçede lavanta hasadı sona erdi.

ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Hasat etkinliğine katılan Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ve Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altıntepe’nin de bulunduğu bölümde, toplanan lavantanın 4 tonluk kısmı distilasyon işlemine tabi tutuldu ve yaklaşık 150 litre lavanta yağı üretildi. Geriye kalan 1 ton lavanta ise koku ve kuru çiçek olarak değerlendirildi. Safranbolu İlçe Tarım Müdürü Mehmet Akgül, yaptığı açıklamada, “35 dekarlık alanda lavanta dikimi, sürdürülebilirlik amacıyla gerçekleştirilmiştir” dedi.

İŞLEME VE DOĞRUDAN SATIŞ

Lavantanın çalı formunda bir bitki olduğunu vurgulayan Akgül, “Burada hem lavantaları hasat ediyor hem de ziyaret sezonunda misafirlere çiçek olarak sunuyoruz. Bir kısmını distilasyon ünitesinde işleyerek yağını çıkarıp şişeliyoruz. Aynı proje sahasında bu ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

ÜRETİMDE YENİ YÖNLER

Tıbbi ve aromatik bitkilerin Karabük için büyük öneme sahip olduğunu belirten Akgül, “Coğrafi şartlarımız gereği büyük tarım arazilerine sahip değiliz. Bu nedenle, katma değeri yüksek ve az alanda daha fazla kazanç elde edilebilecek bitkilere yönelmemiz gerekiyor. Lavanta, bu anlamda önemli bir seçenek sunuyor. Lavanta, safran ile birlikte uyumlu bir şekilde üretime devam ediyor. Dışarıdan düğün fotoğrafçıları ve ziyaretçiler, bu görsel şöleni yakalamak için buraya geliyor” diye konuştu.