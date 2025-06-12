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Lavanta Tarlası Ziyaretçi Akınına Uğradı

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LAVANTA TARLASINA ARTAN İLGİ

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sınırlarındaki Köseilyas Mahallesi’nde bulunan lavanta tarlası, bayram tatiliyle birlikte doğa ve fotoğraf meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor. Şehrin gürültüsünden uzak durmak isteyen ziyaretçiler, mor çiçeklerin içinde hem huzur buluyor hem de sosyal medya için kartpostallık fotoğraflar çekiyor.

KÖY GİRİŞİNDEN TURİZM FAALİYETİNE

Köy girişindeki 3 dönümlük lavanta bahçesini 5 yıl önce kuran üretici Fatih Özgül, lavanta yetiştiriciliğini yalnızca tarımsal bir iş olarak değil, aynı zamanda turistik bir etkinlik şeklinde de değerlendirdiklerini ifade ediyor. Bahçelerini 3 yıl önce ziyarete açtıklarını söyleyen Özgül, her yıl artan ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtiyor.

YEREL ÜRETİMİN FAYDALARI

Fatih Özgül yaptığı açıklamada, “Köseilyas girişinde lavanta bahçesi olarak hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 5 sene önce lavanta ekimimizi yaptık. 3 dönümlük bir alanda lavanta üretimi yapıyoruz. 3 sene önce de bahçemizi ziyarete açtık” diyor. Ziyaretçilerin hem doğayla iç içe olma fırsatı bulduğunu hem de lavanta tarlasında zaman geçirmenin tadını çıkardığını ekliyor.

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