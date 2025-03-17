Lavların Yanında Kayak Yürekleri Ağızlara Getirdi

ETNA YANARDAĞI’NDAKİ PATLAMAYI GÖRÜNTÜLEYEN DRON GÖRÜNTÜLERİ

İtalya’nın güneyinde bulunan Etna yanardağının patladığı anda çekilen FPV dron görüntüleri, izleyenlere görsel bir şölen sunarken, bir tur rehberinin lavların hemen yanında kayak yapması ise izleyenleri tedirgin etti. Bölgeye giderek bu doğal olayı görüntülemek isteyen 26 yaşındaki dron pilotu Josh Turner, çekmiş olduğu görüntüler ile büyük bir beğeni topladı.

DAĞDA ZORLU YÜRÜYÜŞ

Sekiz yıldır FPV dron pilotluğu yapan Turner, Etna’nın patladığı anları kaydetmek üzere öncelikle Piano Provenzana’daki kayak asansörlerinin tepesine tırmandı. Ardından Etna’nın batı yamacının etrafından geçerek yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikteki lav çatlağının tepesine ulaştı. Şubat ayında gerçekleştirdiği bu görüntüleme için dağın etrafında tam 4 saat yürüdü. Dağın zirvesinde gerçekleşen patlama anında, dron ile tepeye uçup eşsiz görüntüler elde etti.

KAYAK YAPAN REHBERİN RİSKİ

Yanardağ rehberi Davide Tomasello tarafından gün batımında kaydedilen görüntülerde, 1 kilometrelik lav akıntısının yakınında kayak yapması, izleyenlerde hem hayranlık uyandırdı hem de yürekleri ağızlara getirdi. Turner, bu çekimi yapabilmek adına yanında 3 adet yedek dron bulundurduğunu belirtti.

DRON UÇURMA ZORLUKLARI

Turner, “İnsansız hava aracını uçururken yüksek rüzgarlar ve lavlarla çarpışma riski gibi bazı zorluklarla karşılaştım. Bu durum, insansız hava aracının düşmesine neden olabiliyor. En iyi görüntüleri aksiyona yakın uçarak elde edebiliyorsunuz, bu yüzden risk almaya istekliydim. Ayrıca, çevredeki hava sıcaklığı oldukça soğuktu bu da insansız hava aracının lavlara yakın uçarken aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı oldu” şeklinde açıklamada bulundu.