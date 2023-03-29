Lavrov: ABD davranışlarını değiştirmeli

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri’nin dış politikasını eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “ABD’nin Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (Yeni START) konusunda davranışlarını değiştirmesi gerekiyor” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus Devlet Ajansı TASS’a verdiği röportajda, Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması’na (Yeni START) ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile askıya aldıkları Yeni START anlaşmasıyla ilgili ABD tarafını suçlayan Lavrov, “ABD ile Yeni START’a ilişkin herhangi bir temas yok. Onlar bize nota göndererek kararımızı protesto ediyor ve bu kararı alma hakkımızın olmadığını açıklıyor. Bunların hepsi hukuk açısından önemsiz argümanlardır. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hem de kendi açıklamamızda (Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında) bunu çok net ifade ettik. ABD’nin anlaşmanın dayandığı temel ilkeleri baltaladığını söyledik. Bu konuda ABD ile temasları sürdürmek için onların kendi davranışlarını değiştirmeleri ve Yeni START’ta yer alan ilkeler dahil devletlerarası ilişkilerin yürütülmesi konusunda medeni ilkelere uymaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.