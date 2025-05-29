Lavrov, ABD’nin Desteklediği Eylemlerden Şikayet Etti

DÜNYA GÜVENLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İsrail’in Filistin devletinin kurulmasına yönelik engelleyici eylemlerini desteklediğini vurgulayarak, “Gazze’de yaşananlar akıl almaz boyutlara ulaştı. İsrail’in aldığı önlemleri kınıyoruz.” şeklinde konuştu. Lavrov, Perm kentinde düzenlenen Avrasya Uluslararası Sosyal Siyasi Forumu’nda yaptığı açıklamalarda, ABD’nin Güney Kore ve Japonya ile nükleer silah konusundaki işbirliğini artırdığını ve Kuzey Kore’ye baskı uyguladığını söyledi. Lavrov, “Kore Yarımadası’nda ve genel olarak Avrasya bölgesinin doğusunda güvenlik alanındaki durum gittikçe zorlaşıyor.” ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU’DA KRİTİK DURUM

Orta Doğu’daki istikrarsız duruma da dikkat çeken Lavrov, stratejik açıdan önemli bölgenin Batı tarafından istikrarsız hale getirildiğini belirtti. “ABD, zaman zaman İsrail’i eleştiriyor fakat İsrail’in, Birleşmiş Milletler’in kararlarına aykırı olarak Filistin devletinin kurulmasına ilişkin umut ve olanakların ortadan kaldırılmasına yönelik eylemlerini koşulsuz destekliyor.” şeklinde sözlerini sürdürdü. Rus Bakan, Gazze Şeridi’nde akan kanın derhal durdurulması gerektiğini vurgulayarak, “Bu, bölgenin en büyük trajedisidir.” dedi.

ARKTİKA’DA ASKERİLEŞME UYARISI

Arktika bölgesindeki duruma da işaret eden Lavrov, Batı’nın bu bölgeyi askerileştirmeye çalıştığını ve NATO’nun altyapısını buraya konuşlandırma çabasında olduğunu ifade etti. Lavrov, tüm devletlerin güvenliğinin ve istikrarının garanti altına alınması gerektiğini belirterek, “Eşit kalkınma koşullarının sağlanmasından yanayız.” dedi.