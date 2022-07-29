Ukrayna ile savaşa girişen Rusya Federasyonu’nun Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Afrika turuna çıktı.

Rusya, Ukrayna’ya savaş açtığı için Batı tarafından dışlanıyor olabilir ancak Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Afrika turunda gittiği dört ülkede de çok iyi karşılandı.

Lavrov’un Mısır, Etiyopya, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti ziyaretleri, Rusya’nın Afrika hükümetleri ile iyi ilişkiler konusunda Batı ile yarışacak diplomatik güce sahip olduğunu gösterdi.

Sırasıyla Batı Afrika ve Doğu Afrika’nın ekonomik güç merkezleri olan Nijerya ve Kenya da dahil olmak üzere çoğu Afrika ülkesi, Rusya’nın “saldırganlığını” kınayan ve Ukrayna’dan geri çekilmesini talep eden BM Genel Kurulu kararı lehinde oy kullandı. Ancak çekimserlerin neredeyse yarısı – 17 ülke – Afrika’dandı.

BBC Afrika Muhabiri Catherine Byaruhanga’nın haberine göre, bu listedeki ülkeler arasında, ırk ayrımına dayalı apartheid rejimine karşı mücadeledeki desteğinden dolayı kendisini Moskova’ya borçlu hisseden Güney Afrika ve Soğuk Savaş sırasında Batılı güçler ile komünist blok arasındaki çekişmeden uzak durmak isteyen ülkelerin kurduğu küresel bir yapı olan Bağlantısızlar Hareketi’nin başkanlığını üstlenmeye hazırlanan Uganda da yer aldı.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında Ukrayna’daki ihtilaf konusundaki tarafsızlığını yineledi. Museveni, “Birinin düşmanının düşmanı olmaya inanmıyoruz” dedi.

Lavrov’a göre ziyaret, Rusya’nın Afrika’ya ‘açlık ihraç ettiği’ iddialarına karşı çıkmak açısından önemliydi.

Rus bakan, tahıl fiyatlarındaki artıştan Batılı ülkeler tarafından Rusya’ya uygulanan yaptırımları sorumlu tuttu. Ancak fiyat artışlarının yarattığı krizin etkilerini hafifletmek için Afrika devletlerine hiçbir yardım teklifinde bulunmadı.