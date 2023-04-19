Lavrov, batılı ülkelere karşı çağrı yaptı

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında gittiği Venezuela’da batılı ülkelere karşı çağrıda bulundu.

Lavrov, mevkidaşı Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile başkent Karakas’ta yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Batı’nın şantaj girişimlerine ve yasadışı tek taraflı baskılarına karşı güçlerimizi birleştirmek gerekiyor.” dedi.

Lavrov açıklamasında, ABD ve müttefiklerinin hakimiyetinde olmayan ‘çok kutuplu bir dünya’nın kurulması gerektiğini savundu.

Ukrayna’daki savaşa da değinen Lavrov, “Ukrayna’daki sorunun ve dünyadaki diğer çatışmaları, Birleşmiş Milletler’in devletlerin egemen eşitliğini öngören sözleşmesinin ilkelerine saygı göstererek çözmek istiyoruz. Görevimiz, BM sözleşmesinin tam olarak uygulanmasını güvence altına alıp, ülkelerin kendi kaderini tayin hakkının, Batı’nın işine geldiğinde yaptığı gibi ellerinden alınmamasını sağlamak.” dedi.

Gil ise tek taraflı baskıcı politikaları her zaman kınayacaklarını belirterek, “ABD, çok sayıda taahhütte bulunmasına rağmen ekonomimize saldırdı ve boğmak için de sistematik bir politika uyguladı. Venezuelalılar arasındaki diyalog kanallarını kolaylaştıracağım diye tam tersini yaptı.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha sonra Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildi.

Twitter hesabından Lavrov ile görüşmesinin görüntülerini paylaşan Maduro, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ikili ilişkilerimizi ve ülkelerimizin kalkınmasına yönelik çeşitli alanlarda ortak işbirliği haritasını güçlendiren keyifli bir görüşme gerçekleştirdik.” ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov’un 17-21 Nisan’da Brezilya, Venezuela, Nikaragua ve Küba’ya resmi ziyarette bulunacağı duyurulmuştu.

Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında ilk ziyaretini dün Brezilya’ya gerçekleştirmişti.