RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, “Son 500 yılda dünyadaki tüm trajediler Avrupa’da doğdu ya da Avrupa politikaları sayesinde gerçekleşti. Tarihe geri dönüp baktığımızda, Amerikalıların herhangi bir kışkırtıcı ya da hatta ‘tahrik edici’ rol oynamadıklarını görüyoruz” dedi. Ukrayna’ya dair değerlendirmeler yapan Lavrov, ABD’nin bu çatışmayı sona erdirmek istediğini ifade etti, ancak Avrupa’nın savaşın devamı için çaba sarf ettiğini belirtti. “Şimdi, Joe Biden’ın görev süresinin ardından, sağduyuya göre hareket etmek isteyen insanlar geldi. Açıkça tüm savaşları bitirmek istediklerini, barış istediklerini söylüyorlar. Savaş şeklinde ‘şenliklerin devamını’ kim istiyor? O, Avrupa” diye konuştu.

TARİHİ KUSURLAR VE GEÇMİŞTEN DERSLER

Lavrov, son 500 yılda tüm dünya trajedilerinin Avrupa’da doğduğunu ifade ederek, “Amerikalıların herhangi bir kışkırtıcı ya da hatta ‘tahrik edici’ rol oynamadıklarını görüyoruz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ı “sağduyu” sloganıyla iş yapan pratik bir insan olarak nitelendiren Lavrov, “Donald Trump pratik bir insan. Onun sloganı sağduyu. Bu, farklı bir iş yapma biçimine geçiş anlamına geliyor ve bunu herkes görüyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump’ın ekibinin makul insanlardan oluştuğunu belirtti. Bu bağlamda, “İki ciddi ülke basitçe oturup, nerede yanlış yaptıklarını ve önceki yöneticilerinin son 4 yılda neyi berbat ettiğini konuştu” dedi.

Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna’ya barış gücü gönderme konusundaki tartışmalarının küstahça olduğunu ifade etti. “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer bazı fikirlerle ortalıkta dolaşıyor. Bu da küstahlıktır. Ukrayna’ya barış gücü getirme planı Kiev’i bize karşı bir savaş için kışkırtmaya devam ediyor” diye ekledi. Lavrov, Rusya için Avrupalı barış güçlerinin Ukrayna’da görünmesinin, krizin nedenlerinin ortadan kalkmayacağı manasına geleceğini de vurguladı.

ZELESKİY VE POLİTİK DÖNÜŞÜM

Lavrov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy’ye yönelik sert eleştirilerde bulunarak, “Zelenskiy, barış sloganlarıyla, ‘Rus dilini rahat bırakın, bu bizim ortak dilimiz, ortak kültürümüz’ sloganlarıyla iktidara gelen bir adamdan 180 derecelik bir dönüş yaptı ve 6 ay içinde saf bir Nazi’ye ve Yahudi halkına ihanet eden bir haine dönüştü” dedi. Bu ifadeler, Lavrov’un Ukrayna’daki mevcut duruma ilişkin düşüncelerini net bir şekilde ortaya koyuyor.