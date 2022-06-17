Lavrov: Diz çöktürün de görelim

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İngiltere’den gelen açıklamalara tepki gösterdi ve ülkesinin çıkarlarını savundu.

BBC’ye konuşan Rusya Dışişleri Bakanı, “Truss açık açık Rusya’yı yenmeliyiz, Rusya’ya diz çöktürmeliyiz diyor. Hadi bakalım, yapın o zaman!” dedi.

Rusya’nın Ukrayna işgali başladığından bu yana çok az sayıda Batılı haber kuruluşunun röportaj teklifini kabul eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg’in sorularını yanıtladı. Rosenberg’in anlatımıyla Lavrov röportajı:

“Rusya’nın Ukrayna’ya 4 ay önce saldırmasından bu yana binlerce sivil hayatını kaybetti, şehirler yerle bir oldu ve milyonlarca Ukraynalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ama Perşembe günü Sergey Lavrov gözlerimin içine bakarak, bana işlerin göründüğü gibi olmadığını söyledi; “Biz Ukrayna’yı işgal etmedik” dedi: “Özel bir askeri operasyon başlattık çünkü Batı’ya Ukrayna’yı NATO’ya katmanın bir suç olduğunu anlatabilmemizin başka bir yolu yoktu.”

24 Şubat’ta, Rusya’nın Ukrayna işgali başladığından bu yana Lavrov, Batı medyasına çok az röportaj verdi.

Lavrov, Kremlin’in Ukrayna’da Naziler’in bulunduğuna dair resmi söylemini tekrarladı. Rus yetkililer Rus ordusunun Ukrayna’yı Nazilerden temizlediğini iddia ediyor.