Lavrov, Güvenlik Garantileri İçin BMGK’ya İhtiyaç Dedi

RUSYA’DAN GÜVENLİK GARANTİLERİ AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li televizyon kanalı NBC News’e yaptığı röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında barış sağlanması için Ukrayna’ya verilecek güvenlik garantilerinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) üye ülkelerin yer alması gerektiğini aktardı. Lavrov, NATO’nun bu güvenlik garantilerinde yer almaması gerektiğini belirtti.

BMGK ÜYELERİ GÜVENLİK GARANTÖRÜ OLACAK

Lavrov, Ukrayna’nın güvenlik garantörlüğünün BMGK üyelerinden oluşan bir yapının üstlenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştirdiği görüşmeye de değinerek, bu görüşmede BMGK’nın daimi üyeleri olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD’nin yanı sıra diğer ülkelerin de güvenlik garantisi sağlaması karşılığında Ukrayna’nın kalıcı olarak tarafsız kalması konusunun masaya yatırıldığını söyledi.

GARANTÖRLERE ALMANYA VE TÜRKİYE DAHİL OLABİLİR

Lavrov, “Garantörler, tarafsız kalması, hiçbir askeri blokla ilişiği olmaması ve nükleer imkanları bulunmaması gereken Ukrayna’nın güvenliğini güvence altına almalı” dedi. Ayrıca, belirtilen garantörler arasında Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin de yer alabileceğini vurguladı.

UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ KABUL EDİLEMEZ

Bakan Lavrov, Ukrayna’nın NATO üyeliğinin Rusya tarafından kabul edilemeyecek bir durum olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, Ukrayna’daki Rusça konuşan azınlıklar için koruma talep ettiğini ve toprak meselelerinin görüşülmesi gereken konular arasında olduğunu aktardı.

ABD’Lİ MİLLETVEKİLLERİNİN TAVRI

Lavrov, “Biz Ukrayna’da barış istiyoruz. ABD Başkanı Trump da Ukrayna’da barış istiyor. Ancak, Alaska’daki görüşmeye gelen tepkiler ve Avrupalı temsilcilerin Washington’a gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasındaki eylemleri, onların barış istemediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. ABD’li milletvekillerinin “Rusya, Trump’ı oyalıyor” iddialarına yanıt vererek, “Başkan Trump’a ABD’nin ulusal çıkarlarını savunduğu için saygı duyuyoruz” şeklinde görüş bildirdi.

BARIŞÇIL ÇÖZÜMLER ÖNERİLDİ

Lavrov, Ukrayna’daki savaş için daha önce de barışçıl çözümler önerildiğini hatırlatarak, “Nisan 2022 tarihinde neredeyse tamamlanmış olan anlaşmayı biz bozmadık. Bu, o dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimindeki yetkililer tarafından yapıldı” dedi.