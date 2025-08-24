BATILI ÜLKELERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelere yönelik eleştirilerde bulundu ve şunları söyledi: “Sadece müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar ve bunun kendi hataları ya da Zelenskiy’nin suçu olmadan gerçekleşmesini istiyorlar.” Lavrov, Ukrayna ile müzakereler sürecini değerlendirerek, Batılı ülkelerin tutumunu eleştirdi. Batılı devletlerin, müzakerelerin önünü tıkamak için bahaneler aradıklarını ve bu durumun, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in inatçı tutumu ile birleştiğini ifade etti.

PUTIN VE TRUMP GÖRÜŞMESİ

Rusya Dışişleri Bakanı, Zelenskiy’in bazı şartlar öne sürdüğünü, ayrıca Putin ile derhal bir görüşme talep ettiğini belirtti. Lavrov, eleştirilerini sürdürerek bu görüşmelerin, Putin ve Trump tarafından başlatılan ve oldukça verimli geçtiği belirtilen süreci baltalamaya yönelik bir girişim olduğunu vurguladı. Bu girişimlerin engelleneceği umudunu taşıdıklarını dile getirdi.

ALASKA’DA GERÇEKLEŞEN ZİRVE

Putin ile Trump arasındaki görüşme, 15 Ağustos tarihinde Alaska’daki bir askeri üste gerçekleşmişti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Putin, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünün zirvenin ana gündem maddesi olduğunu belirtmişti. Ayrıca, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açılması ve iş birliğinin yeniden başlaması çağrısında bulunarak Trump’ı Moskova’ya davet etmişti. Trump ise görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etse de, hâlâ bir anlaşmaya varamadıklarını aktarmıştı. Alaska’daki zirvenin ardından, 19 Ağustos’ta Washington’da iki ayrı toplantı yapılmış, burada Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle yaptığı görüşmelerde savaş sonrası Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantileri ele alınmıştı.