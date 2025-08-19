Haberler

Lavrov, Müzakere Formatlarını Reddetmediklerini Belirtti

RUSYA DİŞİLERİ BAKANI LAVROV’UN AÇIKLAMALARI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna meselesi konusunda hiçbir ikili ya da üçlü müzakere formatını reddetmediklerini aktardı. Lavrov, 15 Ağustos’ta Alaska’da gerçekleştirilen zirveye dair değerlendirmelerinde, bu görüşmenin önemli bir atmosferde geçtiğine dikkat çekti. “İyi bir atmosfer vardı. Bu durum Putin ve Trump’ın görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Faydalı bir görüşme oldu” dedi.

TRUMP VE EKİBİ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇÖZÜM İSTİYOR

Lavrov, Trump ile ekibinin Ukrayna konusunda kalıcı, güvenilir ve sürdürülebilir bir sonuca ulaşma konusunda samimi bir çaba içerisinde olduğunu vurguladı. “ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska’daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi” sözleri ile durumu özetledi. Bu durum, müzakerelerin geleceği açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Devlet Memurları Konfederasyonu Eylem Düzenledi. Kamu İşveren Heyeti Zam Teklifi Yetersiz. Genel Başkan Kaya, Teklifi Reddetti. Kamu Çalışanlarının Emeği Yok Sayıldı....

Devlet Memurları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki düşük zam teklifine karşı eylem gerçekleştirdi. Genel Başkan Osman Kaya, teklifi yetersiz buldu.
Modern Kadın, Pınar’ın Aile Yaşamı

Dijital platformlarda ilgi gören Modern Kadın dizisi, dikkat çekici konusuyla ve etkileyici oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. Detaylar merak ediliyor.

