Lavrov Türkiye’ye geliyor

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, programı kapsamında Nisan ayında Türkiye’ye geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye gelecek ve Bakan Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile önemli temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lavrov’un ziyareti sırasında ticaret, enerji ve ikili ilişkiler masaya yatırılacağı belirtildi. Ziyaretin bir diğer önemli konuları ise Ukrayna savaşı ve Karabağ olacak.

PUTİN’İN DE GELMESİ OLASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Putin’in Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışı kapsamında Türkiye’ye olası bir ziyaretinin olacağını söyledi. Erdoğan, Putin’in durumunun henüz netlik kazanmadığını belirterek en kötü online olarak açılışa katılacağını aktardı.