Lavrov ve Fidan Ankara’da Görüşecekler

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Lavrov, Ankara’da bir araya gelecek. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, TASS’a yaptığı açıklamada, bu ziyaretin geniş bir konu yelpazesini kapsayacağını ifade etmişti. Fransız haber ajansı AFP’nin aktardıklarına göre, Lavrov’un Türkiye ziyaretinin ardından Rusya’nın müttefiki İran’a geçmesi bekleniyor. Lavrov, Türkiye’ye en son Ekim 2023 tarihinde gitmişti.

TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ ROLÜ VE GEÇMİŞ GÖRÜŞMELER

AFP, Türkiye’nin NATO üyesi olarak Moskova ve Kiev arasında doğrudan görüşmelere iki kez ev sahipliği yaptığını hatırlatırken, Türkiye’nin çatışmalara son vermek için öncü bir rol üstlenmek istediğini vurguladı. Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin Moskova, Kiev ve Washington’un katılımıyla Ukrayna konusundaki müzakerelere ev sahipliği yapmak için “ideal bir yer” olduğunu dile getirdi. Son dönemde Moskova ve Washington’un doğrudan diyalog sürecine girdiği belirtiliyor.

Öte yandan Rus ve Amerikalı yetkililerin, Suudi Arabistan’da ilişkileri yeniden inşa etmek amacıyla bir araya geldiği bildiriliyor. Bu görüşmeler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diplomatik yakınlaşmanın arka planında gerçekleşiyor. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kendisinin masada olmadığı bir Ukrayna anlaşmasının yapılabileceğinden endişe duyduğunu belirterek bu görüşmeleri kınadı. Lavrov’un Türkiye ziyaretinde, Ukrayna krizi, ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bu görüşmeden çıkacak sonuçların, bölgesel ve küresel dengeleri nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.