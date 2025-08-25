Lavrov, Zirve Planı Yok Dedi

ZİRVE PLANI YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiy arasında herhangi bir zirve planı olmadığını duyurdu. Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa temsilcilerinin Alaska’daki toplantıya tepkilerinin, Washington’a yaptıkları ziyaret ve sonrasındaki eylemlerinin “barış istemediklerini” ortaya koyduğunu açıkladı.

OLASI GÖRÜŞME HAKKINDA

Lavrov, Putin ile Zelenskiy arasındaki muhtemel görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda bir zirve planı bulunmuyor” dedi. Dışişleri Bakanı, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenskiy ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” ifadelerini kullandı.