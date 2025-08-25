Haberler

Lavrov, Zirve Planı Yok Dedi

ZİRVE PLANI YOK

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın lideri Vladimir Putin ile Ukrayna’nın lideri Volodimir Zelenskiy arasında herhangi bir zirve planı olmadığını duyurdu. Lavrov, bir Amerikan televizyonuna verdiği röportajda, Avrupa temsilcilerinin Alaska’daki toplantıya tepkilerinin, Washington’a yaptıkları ziyaret ve sonrasındaki eylemlerinin “barış istemediklerini” ortaya koyduğunu açıkladı.

OLASI GÖRÜŞME HAKKINDA

Lavrov, Putin ile Zelenskiy arasındaki muhtemel görüşmeye dair yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda bir zirve planı bulunmuyor” dedi. Dışişleri Bakanı, “Putin, başkanlık gündemini de içermesi koşuluyla Zelenskiy ile görüşmeye hazır, kendisine bir kez daha gündemde olma fırsatı vermek için görüşülmesi uygun değil” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tufanbeyli’de Otomobil Yangını Söz Konusu

Tufanbeyli'de bir otomobilde çıkan yangın, sürücünün ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, araçta zarar meydana getirdi.
Haberler

Van Erciş Yolu’nda Minibüs Takla Attı

Van Erciş karayolunda bir minibüsün takla atması sonucu meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.