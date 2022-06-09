Lavrov’dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Ermenistan ilişkilerini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını ve bunun Güney Kafkasya’daki durumun iyileşmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’ı ziyaret eden Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, Güney Kafkasya bölgesiyle ilgili 3+3 formatındaki bölgesel iş birliği platformunun önemli olduğunu belirterek, “Bu, bölge ülkeleri ve komşuları arasında diyaloğun oluşturulması ve çok yönlü iş birliğinin geliştirilmesi için ek ve önemli bir kanaldır.” dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması sürecine destek vermeye hazır olduklarını dile getiren Lavrov, “İki ülke arasında demir yolu güzergahı konusunda anlaşmaya varıldı. Kara yolu güzergahı konusundaki müzakere süreci sona ermek üzere. Bu süreç basit olacak ve kesinlikle Ermenistan topraklarının egemenliğinin tanınmasına dayanacak. Burada herhangi bir ikili anlam olmayacak.” diye konuştu.

Lavrov, “Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun da bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.