Laz Vampir Tirakula Filminde Neler Oluyor?

KARADENİZ MİZAHIYLA FANTASTİK BİR YAPIM

Vampir efsanesini Karadeniz mizahıyla harmanlayan “Laz Vampir Tirakula” filmi, izleyicilere komedi dolu anlar sunmayı amaçlıyor. Fantastik ögeler içeren bu yapımda, Laz şivesiyle konuşan bir vampirin başına gelen olaylar, eğlenceli bir şekilde ekranlara yansıtılıyor. Bu farklı yapımda izleyicileri nelerin beklediği ise merak konusu haline geliyor.

Filmin başrolünde, vampirin bedenine giren Laz taksiciyi canlandıran Levent Sülün yer alıyor. Vampirin karısı Elizabeth karakterini canlandıran Wilma Elles ile vampir avcısı Koçoğlu rolündeki Alp Korkmaz gibi tanınmış isimler de dikkat çekiyor. Ayrıca, Meral Kaplan (Myra), Veysel Diker (Ferdinand), Ebru Kaymakçı (Emine), Serkan Genç (Ramar), Tuğba Melis Türk (Mine), Emin Gümüşkaya (Cinli Cemal), Alparslan Özmol ve Süleyman Yağcı gibi önemli oyuncular da kadroda bulunuyor.

DRAKULA’NIN YENİ MACERASI

Filmde, Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet’in hançerini ele geçirmek isteyen efsanevi vampir Drakula, yüzyıllar sonra İstanbul’da yeniden dirilir. Ancak, planları beklediği gibi gitmez çünkü girdiği beden, Karadenizli taksici Dursun’a aittir. Bu bedenin kontrolünü ele alamayan Drakula, Laz şivesi konuşmak zorunda kalır ve “Tirakula” olarak anılmaya başlar. Filmde geçen bu olaylar, izleyicilere keyifli anlar sunmayı hedefliyor.