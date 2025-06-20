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Lazio, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Maç Yapacak

Lazio, Süper Lig Devleriyle Hazırlık Maçları Oynayacak

Lazio, yeni sezon öncesi Türkiye’de Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaşacak. İtalyan ekibi, bu hazırlık maçlarıyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir duyuru yaptı. Paylaşımda, Fenerbahçe ve Galatasaray logolarına 5 yıldız eklendiği dikkat çekti.

Galatasaray’dan Mizahi Yanıt

Lazio’nun bu paylaşımına Galatasaray’dan hızlı bir yanıt geldi. Sarı-kırmızılılar, “Logoların doğru kullanımını fotoğrafta bulabilirsiniz.” diyerek bir cevap paylaşımı yaptı. Galatasaray, paylaşımında Fenerbahçe’nin logosunda sadece 3 yıldız kullandı. Bu durum, sosyal medya platformlarında dikkat çekti.

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