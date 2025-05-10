Lazkiye’de Yangın Altıncı Gündür Devam Ediyor

ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Suriye’nin Lazkiye iline bağlı Bayırbucak bölgesinde 5 Mayıs’ta başlayan orman yangını, söndürme çalışmalarıyla altıncı gününde devam ediyor. Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bölge Müdürü Abdülkafi Keyyal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin Bayırbucak’taki yangını söndürmek için yoğun çaba gösterdiğini aktardı. İlk verilere göre, yangın nedeniyle geniş bir arazinin yanmış olduğu bilgisini paylaştı.

MÜDAHALEDE ZORLUKLAR

Keyyal, “Yangın altıncı gününde ekiplerimiz tam kapasiteyle çalışıyor. Ancak alanın geniş ve dağlık yapısı, dik yamaçlar ve sınırlı su kaynakları müdahaleleri olumsuz etkiliyor” dedi. Ayrıca, bölgede yangın hatlarının mevcut olmamasının yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını ve rüzgarın hızının çalışmaları engellediğini belirtti. Durumun daha iyi takip edilebilmesi adına operasyon odası kurulduğunu ifade ederek, bu merkezin Afet ve Acil Durum Bakanlığı, İçişleri, Tarım ve Savunma Bakanlıklarıyla koordineli bir şekilde çalıştığını kaydetti.

AĞIR MAKİNE DESTEĞİ

Keyyal, yangınla mücadele kapsamında ağır iş makinelerinin de bölgeye gönderildiğini belirtti. “Yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz ancak tamamen söndürmeyi yakın zamanda beklemiyoruz. Bitki örtüsünü korumaya çalışacağız. Tüm kapasitemizle yangını söndürmek için mücadele edeceğiz” diyerek durumu değerlendirdi.