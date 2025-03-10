Lazkiye Olayları İçin Bağımsız Komite Kuruldu

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Lazkiye’deki olaylarla ilgili kapsamlı bir inceleme yapılması amacıyla 7 üyeden oluşan bağımsız bir komite kurulduğunu duyurdu. Bu komite, olayların nedenlerini ve gelişim sürecini araştıracak, sivillere yönelik ihlalleri soruşturacak ve sorumluları belirleyecek. Ayrıca, kamu kurumlarıyla güvenlik güçlerine ve orduya yönelik saldırıların da incelenmesi planlanıyor. Komite, gerektiğinde uzmanlardan destek alabilir ve tüm devlet kurumlarının komiteyle tam iş birliği yapması zorunlu kılındı. Soruşturma komitesi, 30 gün içerisinde olaylarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak Suriye Cumhurbaşkanlığı’na sunmayı hedefliyor.

Suriye’deki Lazkiye ve çevresinde meydana gelen olaylarla birlikte ölü sayısının artış göstermesi dikkat çekiyor. Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, ölü sayısının bini geçtiğini bildirdi. Bu ölümlerden 700’den fazlasının yakın mesafeden ateş edilerek gerçekleştirilen saldırılar sonucu meydana geldiği ifade edildi. Ayrıca, çatışmalarda Esad yanlısı güçlerden 148, Suriye hükümetine bağlı güçlerden ise 125 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

6 Mart’ta, devrik Esad rejimi unsurlarının Lazkiye’nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından Suriye ordusu, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve çok namlulu roketatarlar gibi ağır silahların yer aldığı yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti. Bu operasyonlar sırasında en az 50 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirilirken, uluslararası basın ve sosyal medya organlarına, bölgede bazı silahlı grupların çok sayıda sivili hedef aldığına dair haberler ve görüntüler yansıdı.