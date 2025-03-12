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Lazkiye ve Tartus’ta Şiddetli Çatışmalar

SURİYE’DE KANLI ÇATIŞMALARIN BOYUTU

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Lazkiye ve Tartus’ta güvenlik güçleri ile devrik Esad’a bağlı unsurlar arasında 4 gün süren çatışmalar sırasında en az bin 383 sivilin hayatını kaybettiğini bildiriyor. Londra merkezli gözlemevinin yaptığı açıklamaya göre, Akdeniz kıyısındaki Lazkiye ve Tartus’ta 6-10 Mart tarihleri arasında yaşanan çatışmalar, devrik Esad unsurlarının güvenlik güçlerine düzenlediği saldırılarla başlamış.

CANSIZ BEDENLER TARIM ARAZİLERİNDE BULUNDU

Şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun Alevi olduğu vurgulanıyor. Cansız bedenlerin çoğunun tarım arazilerinde veya evlerin içinde bulunduğu aktarılıyor. Son can kayıplarının kıyı illeri Lazkiye ve Tartus ile komşu Hama’da gerçekleştiği belirtiliyor. Resmi rakamlara göre bu çatışmalarda 231 güvenlik personeli yaşamını yitirirken, gözlemevine göre Esad unsurlarından 250 kişinin öldüğü kaydedildi.

DEVLET BAŞKANI’NDAN ŞİDDETİ KINIYOR

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, bölgedeki olaylardan Esad yanlısı grupların sorumlu olduğunu ifade ediyor. Ancak intikam amacıyla gerçekleştirilen cinayetlerin de yaşandığını belirterek, “Kan dökenlerin, en yakınlarımız bile olsa cezasız kalmalarına izin vermeyeceğiz” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

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