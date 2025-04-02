Le Pen’e 5 Yıl Siyasi Yasak Verildi

MACRON’UN YARGIYA VURGU YAPMASI

Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümet sözcüsü Sophie Primas’ın üç temel noktasına dikkat çekti. Politico’nun haberine göre bu noktalar; “yargının bağımsızlığı”, “yargıçlara yönelik tehditlerin kabul edilemezliği” ve “hukukun herkes için eşit şekilde işlemesi” olarak sıralandı. Toplantıya katılanların ifadelerine göre Macron, yargı makamlarının bağımsızlığının önemini vurguladı. Yargıçların korunması gerektiğini dile getirirken, mahkeme kararlarına saygı duyulmasının gerekliliğini de belirtti. Ayrıca, herkesin temyiz hakkına sahip olduğunu ifade etti.

MARINE LE PEN’İN SUÇLAMALARI VE SONUÇLARI

Marine Le Pen’in Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği döneminde, hayali danışmanlık hizmetleri için iki kişiye AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor. Bu suçlamalar, 2004-2016 yılları arasında eski adıyla Ulusal Cephe Partisi’nin bazı AP milletvekillerinin “hayali istihdam” oluşturduğu gerekçesiyle 2015’te başlatılan soruşturmanın bir parçası. Paris savcılığı, Le Pen ile birlikte 27 parti üyesinin AB fonlarını kötüye kullandığı ve bu durumu gizlediği iddiasıyla dava açılmasını talep etmişti.

DAVANIN SEYRİ VE LE PEN’İN GELECEĞİ

Dava, Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesi’nde başlamıştı. 31 Mart 2025’te mahkeme, Le Pen’i suçlu bularak 5 yıl siyasi yasak, 4 yıl hapis (2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında) ve 100 bin euro para cezasına çarptırdı. Bu karar, Le Pen’in hapse girmeyeceği anlamına geliyor, ancak avukatları temyiz yoluna gideceklerini duyurdu.

Bu ceza, Le Pen’in 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımını engelleyebilir. Temyiz süreci, aşırı sağcı liderin siyasi geleceği açısından kritik bir aşama olacak. Fransa’da yargının bu kararı, hem Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi’ni hem de ülkedeki siyasi dengeyi etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.