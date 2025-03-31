Le Pen Yolsuzluk Davasında Suçlu Bulundu

MARINE LE PEN SUÇLU BULUNDU

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olacağını açıklayan siyasetçi Marine Le Pen, Avrupa Birliği (AB) fonlarını kötüye kullanmaktan yargılandığı davada mahkum oldu. Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl başlamış olan davada kararını vererek, Fransız siyasetçi Le Pen ve beraberindeki 8 Avrupa Parlamentosu (AP) üyesini yolsuzluktan suçlu buldu. 2027’deki cumhurbaşkanı seçimleri için yeniden adaylığını ilan eden Le Pen hakkında Paris Savcılığı, itirazlar ve temyiz sürecinin beklenmeden, 5 yıl boyunca seçimlerden men yasağının derhal uygulanmasını talep ediyor.

CEZA İLK ANDAN UYGULANIRSA ADAY OLAMAYACAK

Savcılık, Le Pen için 5 yıl hapis, 5 yıl siyasetten men ve 300 bin avro para cezası verilmesini istemekte. Bazı Fransız hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin yakın zamanda verdiği bir karara dayalı olarak, temyiz sürecinin beklenmeden cezanın infaz edilebileceğini düşünüyor. Eğer yargıçlar, Anayasa Mahkemesi’nin kararını göz önünde bulundurarak bu yönde karar alırsa, Marine Le Pen 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine katılamayacak. Ancak, bazı hukukçular bu kararın sadece yerel yetkililer için geçerli olduğunu savunuyor.

OLAYIN ARKA PLANI

Le Pen’in Avrupa Parlamentosu milletvekilliği döneminde, iki kişiye sahte danışmanlık hizmetleri vererek AP fonlarıyla maaş ödediği iddiaları öne çıkıyor. Fransa’da, Marine Le Pen’in de içinde bulunduğu bazı eski AP milletvekilleri, 2004-2016 yılları arasında hayali istihdam oluşturdukları iddiasıyla 2015’te soruşturma konusuna alınmıştı. Paris savcılığı, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen dahil olmak üzere partinin diğer AP üyeleri hakkında AB fonlarını kötüye kullanma ve suçu gizleme suçlamasıyla dava açılmasını talep etmişti. 2018 yılında Ulusal Birlik (RN) adını alan partinin önde gelen üyelerinin yer aldığı bu dava, Eylül 2024’te Paris Ceza Mahkemesinde başlayacak.