Leavitt, ABD’nin Hindistan-Pakistan çatışması için çalıştığını belirtti

Beyaz Saray’dan Açıklamalar

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözülmesi için çaba gösterdiğini ifade ediyor. Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. ABD’li sözcü, Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bu sorunun çözümü için aktif bir şekilde çalıştığını belirtti.

Trump ve Rubio’nun Uzmanlığı

Leavitt, “Başkan Trump, bu ülkelerin onlarca yıldır anlaşmazlık içinde olan iki ülke olduklarının farkında. Ancak her iki ülkenin liderleriyle iyi ilişkileri var” şeklinde bir açıklama yaptı. Bakan Rubio’nun da bu konuya özel bir ilgi gösterdiğinin altını çizen Leavitt, “Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanımız Marco Rubio’nun da yakından ilgilendiği bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini Başkan da ifade etti. Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor” diye ekledi.

Hindistan ve Pakistan Arasındaki Saldırılar

Hindistan, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 26 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, 6 Mayıs’ta Pakistan topraklarına ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Hint ordusu, “terör yapılanması” olarak tanımladığı 9 hedefi vurduğunu açıkladı. Ancak İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın da hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını bildirdi. Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu; yeni Delhi yönetimi ise bu iddiayı doğrulamadı.