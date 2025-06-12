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Leavitt, Göstericilerin Çoğunun Şiddet Yanlısı Olduğunu Belirtti

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray’ın sözcüsü Karoline Leavitt, Los Angeles’taki gösterilere katılanların büyük bölümünün ‘şiddet yanlısı’ olduğunu belirtti. Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bu olaylarla ilgili görüşlerini paylaştı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘barışçıl gösteri hakkını’ koruduğuna dikkat çekti.

OLAYLARIN ETKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Sözcü Leavitt, olaylar sonucunda gözaltına alınan kişiler hakkında yaptığı açıklamada, “Bu saldırılar sadece kolluk kuvvetlerini değil, Amerikan kültürünü ve toplumunu da hedef almıştır. İsyancılar Amerikan bayraklarını yaktı ancak Başkan Trump, ABD’de çete yönetiminin hakim olmasına asla izin vermeyecektir” dedi.

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